Российско-китайские переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце 21 марта

Лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Он пробудет в России до 22 марта.

Основной этап российско-китайских переговоров, в которых примет участие и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, начнется в Большом Кремлевском дворце 21 марта. Представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер и коснутся практически всех сфер.

Накануне в Кремле уже состоялась неформальная встреча лидеров КНР и РФ. Она продлилась 4,5 часа в формате тет-а-тет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.