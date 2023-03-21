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11:15

Политика

Российско-китайские переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце 21 марта

Российско-китайские переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце 21 марта

Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Москве

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Основным днем российско-китайских переговоров станет 21 марта

Лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Он пробудет в России до 22 марта.

Основной этап российско-китайских переговоров, в которых примет участие и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, начнется в Большом Кремлевском дворце 21 марта. Представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер и коснутся практически всех сфер.

Накануне в Кремле уже состоялась неформальная встреча лидеров КНР и РФ. Она продлилась 4,5 часа в формате тет-а-тет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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