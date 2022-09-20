Великобритания потратит более 2 млрд фунтов стерлингов на военные действия на Украине

Великобритания потратит более двух миллиардов фунтов стерлингов на военные действия на Украине в 2023 году. Как написали в Financial Times, о планах Лондона расскажет Лиз Трасс во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра. Она поедет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с президентами США и Франции.

Британия с начала спецоперации уже выделила Украине более двух миллиардов фунтов стерлингов. А в конце лета бывший премьер Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи. В него вошли ракетные системы, свыше 800 дронов Black Hornet и две тысячи других беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.