Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 08:00

Политика

В РФ рекламные вывески с иностранными словами запретят использовать с 1 марта 2026 года

В РФ рекламные вывески с иностранными словами запретят использовать с 1 марта 2026 года

Основатель Telegram Павел Дуров написал завещание

В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства

В Госдуме предложили ввести зеленые номера для электромобилей

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Мощный взрыв произошел рядом с бункером верховного лидера Ирана

МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Израиль заявил об атаке на ядерные объекты в Иране

МИД РФ выступил в защиту ядерных установок Ирана

Очередная группа российских военных вернулась из плена на Украине

В России с 1 марта 2026 года начнет действовать закон, запрещающий оформлять рекламные вывески с использованием иностранных слов. Их предлагают заменить на аналоги на кириллице. Среди самых частых примеров, о которых говорят эксперты, такие слова, как "закрыто" и "открыто", "распродажа", "цены".

Где запретят использовать иностранные слова? Придется ли компаниям переименовывать свои наименования на русский язык? Какие наименования останутся? Что новый закон будет значить для бизнеса?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика