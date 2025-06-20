20 июня, 08:00Политика
В РФ рекламные вывески с иностранными словами запретят использовать с 1 марта 2026 года
В России с 1 марта 2026 года начнет действовать закон, запрещающий оформлять рекламные вывески с использованием иностранных слов. Их предлагают заменить на аналоги на кириллице. Среди самых частых примеров, о которых говорят эксперты, такие слова, как "закрыто" и "открыто", "распродажа", "цены".
Где запретят использовать иностранные слова? Придется ли компаниям переименовывать свои наименования на русский язык? Какие наименования останутся? Что новый закон будет значить для бизнеса?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.