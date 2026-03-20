Американские СМИ сообщили о досрочной отправке морпехов на Ближний Восток

Пентагон ускоряет переброску военных на Ближний Восток. Более 2 тысяч морских пехотинцев отправятся в регион в ближайшие дни, раньше запланированного срока. Об этом сообщают американские телеканалы со ссылкой на свои источники. 11-й экспедиционный корпус морпехов будет развернут на борту десантного корабля.

Тематические военные порталы подсчитали, сколько США уже потратили на войну с Ираном. По их данным, Штаты вложили в этот конфликт более 25 миллиардов долларов. Каждую секунду американской атаки в бюджете США сгорает 11 тысяч долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.