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20 марта, 11:30

Политика

Группировка "Восток" взломала линию укреплений ВСУ в Запорожской области

Группировка "Восток" взломала линию укреплений ВСУ в Запорожской области

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В зоне спецоперации российские войска продолжают продвижение. В Запорожской области подразделения группировки "Восток" взломали линию долговременных укреплений.

В приграничных районах Курской области идут активные боевые действия в районе населенных пунктов Гоголевка, Олешня, Горналь и Гуево. По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены более 650 самолетов, свыше 280 вертолетов и более 47 тысяч украинских беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМария Рыбакова
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