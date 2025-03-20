Группировка "Восток" взломала линию укреплений ВСУ в Запорожской области

В зоне спецоперации российские войска продолжают продвижение. В Запорожской области подразделения группировки "Восток" взломали линию долговременных укреплений.

В приграничных районах Курской области идут активные боевые действия в районе населенных пунктов Гоголевка, Олешня, Горналь и Гуево. По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены более 650 самолетов, свыше 280 вертолетов и более 47 тысяч украинских беспилотников.

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