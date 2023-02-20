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19:15

Политика

Российская разведка уничтожила диверсионную группу ВСУ в южном секторе зоны СВО

Российская разведка уничтожила диверсионную группу ВСУ в южном секторе зоны СВО

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Российская разведка обнаружила и уничтожила диверсионную группу ВСУ в южном секторе зоны спецоперации. Вычислили противника с помощью квадрокоптера. Группа пряталась в бетонной канаве под полевой дорогой. Бросить в них гранату с летающего аппарата было невозможно.

В итоге туда отправили штурмовую группу. Шквальным огнем из стрелкового оружия разведчики заперли диверсантов в канаве, а затем бросили в них осколочную гранату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСветлана Ключникова
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