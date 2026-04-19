19 апреля, 19:15
Венгрия не одобрит кредит Киеву без возобновления поставок по "Дружбе"
Венгрия не одобрит европейский кредит Киеву до возобновления поставок по нефтепроводу "Дружба". По словам венгерского политика Виктора Орбана, через Брюссель поступило сообщение от Украины о готовности открыть транзит нефти с понедельника, 20 апреля при условии, что Будапешт не будет препятствовать выделению 90 миллиардов евро.
Транзит нефти был перекрыт в марте 2026 года. По мнению политологов, Киев использовал трубопровод как инструмент влияния на результаты выборов в Венгрии.
