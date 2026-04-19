Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом и закрыл его для судов

Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом и закрыл его для прохода судов. Около 20 торговых судов, ожидавших прохода и согласившихся заплатить по 2 миллиона долларов за транзит, развернулись в сторону Омана.

Впервые за 10 лет американская дипломатическая делегация прибыла на Кубу для переговоров. США призвали кубинские власти к политическим и экономическим реформам, а также потребовали освободить политзаключенных.

В Пекине прошел второй масштабный полумарафон, в котором участвовали 12 тысяч человек и более 300 гуманоидных роботов. Около 40% роботов бежали полностью автономно под управлением искусственного интеллекта, остальные контролировались дистанционно.

