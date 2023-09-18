ВС РФ отразили 2 атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

Сразу две атаки штурмовиков ВСУ отражены на краснолиманском направлении. В итоге противник потерял порядка 60 боевиков, рассказали в Минобороны РФ.

Неудачные попытки контрнаступления Киева неожиданно раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск. В соцсетях он написал, что ВСУ несут огромные потери, а результатов им удалось добиться ничтожных.

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