Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Конфликт на Украине не будет завершен путем передачи части территорий. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью СBS.

"Нет. Это наша территория", – ответил президент на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Также Зеленский подчеркнул, что контрнаступление Украины продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. По его словам, необходимо "двигаться вперед".

"Забудьте о погоде и тому подобном", – добавил глава государства.

В августе в Верховную раду внесли проект постановления о недопустимости прекращения текущего конфликта путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Кроме того, проект также запрещает пребывание Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова.

При этом глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

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