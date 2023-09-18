18 сентября, 08:07Политика
Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Конфликт на Украине не будет завершен путем передачи части территорий. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью СBS.
"Нет. Это наша территория", – ответил президент на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.
Также Зеленский подчеркнул, что контрнаступление Украины продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. По его словам, необходимо "двигаться вперед".
"Забудьте о погоде и тому подобном", – добавил глава государства.
В августе в Верховную раду внесли проект постановления о недопустимости прекращения текущего конфликта путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Кроме того, проект также запрещает пребывание Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова.
При этом глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.
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