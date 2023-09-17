SpaceX запустит на орбиту две новые группы интернет-спутников Starlink

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Американская корпорация SpaceX планирует запустить на орбиту сразу две группы мини-спутников на следующей неделе. Они дополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщается специализированном сайте Spaceflight Now.

Запуск спутников будет осуществлен с помощью ракет-носителей Falcon 9 предполагается 20 и 23 сентября со стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Сообщается, что это будет 40-й и 41-й запуск спутников с начала текущего года. До этого компания SpaceX вывела на орбиту свыше 5,1 тысячи подобных аппаратов. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты и более 4,7 тысячи спутников продолжают работать на орбите.

Ранее стало известно, что владелец корпорации SpaceX Илон Макс не позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить атаку на Крым, отключив спутники. Он отметил, что пользовательское соглашение компании запрещает использовать спутники для наступательных военных действий.