В протаранившем 10 машин внедорожник найдена раненая женщина и ребенок

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Раненая женщина с травмами найдена в автомобиле мужчины, которые до этого протаранил несколько машин в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В воскресенье 17 сентября на 100-м км трассы М-4 "Дон" сотрудники подмосковной Госавтоинспекции остановили машину, в которой находилась женщина с телесными повреждениями.

"По предварительной информации, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошел конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, визуально похожим на топорик", – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что пострадавшая госпитализирована. Помимо раненой женщины в машине находилась двухлетняя девочка. Она не пострадала.

Ранее этот мужчина протаранил десять машин на юге Москвы. Сообщается, что он вел себя крайне агрессивно. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Mercedes, ставшего виновником ночного ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице. Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.