Новости мира: в Румынии закрылись избирательные участки на выборах президента

В Румынии закрылись избирательные участки на выборах президента. В голосовании приняли участие более 11,5 миллионов граждан. Пока идет подсчет голосов, кандидат от оппозиции Джордже Симион заявил о своей победе. Тем не менее, по предварительным данным ЦИК, лидирует мэр Бухареста Никушор Дан.

Выборы президента прошли и в Польше. По данным экзитполов, фавориты – мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Наврацкий. Всего на пост главы государства претендуют 13 человек.

Папа Римский Лев XIV официально начал свой понтификат. Он принял символы верховной власти главы католической церкви: ленту из овечьей шерсти и перстень рыбака. Перед началом церемонии понтифик объехал площадь Святого Петра на белом открытом автомобиле и поприветствовал многотысячную толпу верующих.