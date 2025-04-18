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18 апреля, 07:45

Политика

Российская армия заняла Преображенку в ДНР

Российская армия заняла Преображенку в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР

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Российская армия наносит удары по ВСУ на границе Белгородской и Сумской областей

Подразделения российской армии продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Бои идут в населенных пунктах Северск, Полтавка, Катериновка и Мирное. Под контроль российских сил перешел поселок Преображенка в Донецкой Народной Республике.

На белгородском и курском направлениях противник пытается пройти малыми группами, но атаки пресекаются. В районе Горнальского монастыря, по словам экспертов, шли ожесточенные бои – ВСУ укрепились в зданиях, но были выбиты морской пехотой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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