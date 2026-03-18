Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области. Бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Каленики в ДНР. Они также нанесли поражение киевским формированиям рядом с Константиновкой, Алексеево-Дружковкой, Новоселовкой и Славянском.

Военный эксперт Василий Фатигаров отметил, что российские силы продвигаются везде. Враг контратакует, но откатывается с большими потерями. Бои уже идут на окраинах Краматорска и Славянска.

