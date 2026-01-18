Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 января, 13:45

Политика

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Мерц раскритиковал немцев за возросшее количество больничных

Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Ежегодный отпуск многодетным предложили увеличить на 14 дней

В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов

В Гренландии снова протестуют против продажи острова США. Несколько тысяч человек собрались у американского консульства, выкрикивая лозунги против вмешательства Штатов и размахивая плакатами. Протесты против планов главы Белого дома Дональда Трампа также прошли в Дании и Копенгагене. Однако американский президент не намерен отступать.

Мощные ливни накрыли юг Африки. Из-за затопления пришлось эвакуировать людей, поскольку вода покрыла дома, дороги и мосты. Наиболее серьезно пострадал Национальный парк Крюгера. Тем не менее обошлось без жертв. Животные вовремя покинули затопленные зоны и поднялись на возвышенности.

Сугробы на севере Ирака побили московский рекорд, достигнув 1,5 метра. Сильные снегопады накрыли Курдистан, осложнив движение на горных дорогах и работу пограничных переходов. Местные власти предупреждают о риске лавин и призывают жителей соблюдать осторожность.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

