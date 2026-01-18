Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

В Гренландии снова протестуют против продажи острова США. Несколько тысяч человек собрались у американского консульства, выкрикивая лозунги против вмешательства Штатов и размахивая плакатами. Протесты против планов главы Белого дома Дональда Трампа также прошли в Дании и Копенгагене. Однако американский президент не намерен отступать.

Мощные ливни накрыли юг Африки. Из-за затопления пришлось эвакуировать людей, поскольку вода покрыла дома, дороги и мосты. Наиболее серьезно пострадал Национальный парк Крюгера. Тем не менее обошлось без жертв. Животные вовремя покинули затопленные зоны и поднялись на возвышенности.

Сугробы на севере Ирака побили московский рекорд, достигнув 1,5 метра. Сильные снегопады накрыли Курдистан, осложнив движение на горных дорогах и работу пограничных переходов. Местные власти предупреждают о риске лавин и призывают жителей соблюдать осторожность.

