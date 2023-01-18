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Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов "Василек"

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов "Василек"

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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов автоматических минометов "Василек". Боевые задачи в составе расчетов минометов выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Военные прибыли на передовую после переподготовки на полигонах Минобороны и в тыловых районах зоны СВО.

Стало известно, что артиллеристы Западного военного округа нанесли удары по подразделениям трех украинских бригад на купянском направлении. Удары нанесены по позициям ВСУ в районе поселков Двуречная, Тимковка и Ивановка Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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