Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов "Василек"

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов автоматических минометов "Василек". Боевые задачи в составе расчетов минометов выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Военные прибыли на передовую после переподготовки на полигонах Минобороны и в тыловых районах зоны СВО.

Стало известно, что артиллеристы Западного военного округа нанесли удары по подразделениям трех украинских бригад на купянском направлении. Удары нанесены по позициям ВСУ в районе поселков Двуречная, Тимковка и Ивановка Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.