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17 июля, 07:30

Политика

В России появятся штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

В России появятся штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

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В России введут штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Поправки уже одобрил профильный комитет Госдумы.

После их принятия нижней палатой парламента, гражданин, который передаст свой абонентский номер в обход договора об услугах связи, получит штраф до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей эта сумма составит более 100 тысяч рублей, а для юрлиц – до 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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