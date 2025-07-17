В России появятся штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

В России введут штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Поправки уже одобрил профильный комитет Госдумы.

После их принятия нижней палатой парламента, гражданин, который передаст свой абонентский номер в обход договора об услугах связи, получит штраф до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей эта сумма составит более 100 тысяч рублей, а для юрлиц – до 200 тысяч рублей.

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