ВС РФ освободили село Новохатское в зоне СВО

Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Новохатское. Прорыв российских бойцов через лесополосы застал врага врасплох. Мотострелки открыли путь к границе с Днепропетровской областью и подняли российские флаги над селом, а саперы приступили к разминированию.

Тем временем на южно-донецком направлении операторы FPV-дронов уничтожили два украинских коптера "Баба-Яга", а расчетам БПЛА 36-й армии удалось обнаружить замаскированный пункт управления вражескими дронами.

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