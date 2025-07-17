Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 07:15

Политика

ВС РФ освободили село Новохатское в зоне СВО

ВС РФ освободили село Новохатское в зоне СВО

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Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Новохатское. Прорыв российских бойцов через лесополосы застал врага врасплох. Мотострелки открыли путь к границе с Днепропетровской областью и подняли российские флаги над селом, а саперы приступили к разминированию.

Тем временем на южно-донецком направлении операторы FPV-дронов уничтожили два украинских коптера "Баба-Яга", а расчетам БПЛА 36-й армии удалось обнаружить замаскированный пункт управления вражескими дронами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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