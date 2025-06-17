В ГД предложили перенести срок оплаты ЖКУ до 15-го числа

Срок оплаты услуг ЖКХ хотят перенести. Деньги за коммуналку нужно будет внести не до 10-го числа, а до 15-го. Как считают депутаты, нововведение позволит избежать начисления штрафов за просроченную оплату.

Авторы инициативы отмечают, что многим гражданам зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому было бы удобнее оплачивать жилищно-коммунальные услуги после поступления денег.

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