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17 июня, 07:30

Политика

В ГД предложили перенести срок оплаты ЖКУ до 15-го числа

В ГД предложили перенести срок оплаты ЖКУ до 15-го числа

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Срок оплаты услуг ЖКХ хотят перенести. Деньги за коммуналку нужно будет внести не до 10-го числа, а до 15-го. Как считают депутаты, нововведение позволит избежать начисления штрафов за просроченную оплату.

Авторы инициативы отмечают, что многим гражданам зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому было бы удобнее оплачивать жилищно-коммунальные услуги после поступления денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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