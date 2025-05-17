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17 мая, 16:30

Политика

Новости мира: экс-глава ФБР США вызван на допрос после публикации в соцсетях

Новости мира: экс-глава ФБР США вызван на допрос после публикации в соцсетях

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Экс-главу ФБР США Джеймса Коми вызвали на допрос после публикации, которую он разместил в соцсетях. На снимке видны ракушки, выложенные на песке в виде цифр 86 и 47.

Первая комбинация на американском сленге иногда трактуется как "ликвидировать", а вторая соответствует порядковому номеру американского президента Дональда Трампа.

Пост вызвал бурную реакцию, но сам Коми уже удалил публикацию. По его словам, он не знал, что люди связывают эти цифры с насилием. Американские власти сочли это угрозой Дональду Трампу.

При этом в Ливии уже третьи сутки не стихают масштабные протесты и беспорядки. Как сообщают местные СМИ, силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи. Один человек погиб, несколько ранено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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