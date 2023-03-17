ВС РФ уничтожили украинские ЗРС С-300 и "Оса-АКМ" в ДНР

Российская армия уничтожила на территории Донецкой Народной Республики украинские ЗРС С-300 и ЗРК "Оса-АКМ". Там поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а также выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

За сутки противник на всех направлениях потерял в общей сложности более 500 солдат и офицеров. Уничтожена бронетехника, боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган", артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки "Акация" и Paladin производства США.