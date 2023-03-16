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16 марта, 19:15

Политика

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

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Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки дипломатическими методами. Они касаются снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, РФ готова продлить зерновую сделку, но не на 120 дней, а только на 60. В ведомстве пояснили, что этого срока достаточно, чтобы на деле оценить прогресс по выполнению условий и по итогам принять решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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