Страны НАТО возобновили поставки Patriot Украине

Страны НАТО возобновили поставки систем ПВО Patriot Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, боеприпасы поставляет Германия, а затем власти ФРГ планируют восполнить свои запасы, закупив ракеты в США.

Вопрос о финансировании поставок разделил мнения участников Альянса. В частности, Чехия и Франция не присоединились к закупке американских вооружений для передачи Украине. Трамп также отметил, что не намерен передавать Киеву дальнобойное оружие.

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