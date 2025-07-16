16 июля, 11:30Политика
Страны НАТО возобновили поставки Patriot Украине
Страны НАТО возобновили поставки систем ПВО Patriot Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, боеприпасы поставляет Германия, а затем власти ФРГ планируют восполнить свои запасы, закупив ракеты в США.
Вопрос о финансировании поставок разделил мнения участников Альянса. В частности, Чехия и Франция не присоединились к закупке американских вооружений для передачи Украине. Трамп также отметил, что не намерен передавать Киеву дальнобойное оружие.
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