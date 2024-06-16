Участок БКЛ закроют с 22 июня

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16 июня, 11:30

Политика

Новости мира: Трюдо в очередной раз уличили в поддержке нацизма

Новости мира: Трюдо в очередной раз уличили в поддержке нацизма

ВСУ отправляют на фронт неподготовленных мобилизованных из-за недостатка военных

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Социологи: большинство жителей Украины недовольны насильственной мобилизацией

Новости мира: израильские солдаты начали использовать пращу

Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

Российские силы взяли под контроль ремонтный завод в Волчанске

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве

На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской думы

В ходе второго дня мирной конференции по Украине, которая идет в Швейцарии, во время общей фотосессии премьер-министр Канады Джастин Трюдо выкрикнул запрещенный в России бандеровский лозунг. Остальные сделали вид, что не заметили.

Президент Кубы посетил корабли ВМФ России, которые прибыли в порт Гаваны. Мигель Диас-Канель осмотрел фрегат "Адмирал Горшков" и побывал на палубе атомной подводной лодки "Казань".

Грузия призывает Россию отменить визовый режим. Партия "Солидарность во имя мира" записала видеообращение к Владимиру Путину. Кроме того, политики попросили облегчить правила трудоустройства для своих соотечественников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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