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16 марта, 08:30

Политика

Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ситуацию вокруг Украины

Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ситуацию вокруг Украины

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Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Основной темой обсуждения стали дальнейшие действия Москвы и Вашингтона после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. На той встрече американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев готов согласиться на это предложение, если США отменят паузу в обмене разведданными и возобновят военные поставки. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал идею прекращения огня, но подчеркнул, что есть важные нюансы. В частности, он поднял вопрос о судьбе украинских подразделений в Курской области, которые совершили преступления против мирных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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