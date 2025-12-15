Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области и продолжили продвижение вглубь обороны противника. В результате боев уничтожены живая сила, более 12 единиц техники и свыше 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Как сообщили в Минобороны, освобождение Варваровки является этапом завершения зачистки восточного берега реки Гайчур. За время проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета и более 102 тысяч беспилотников ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.