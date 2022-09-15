Генсек ООН обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки

В ООН готовы поддержать снятие ограничений на поставки продуктов и удобрений из России в западные страны. Об этом заявил глава организации Антониу Гутерриш.

Он обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам Гутерриша, если проблему с поставками не решить сейчас, то уже в следующем году мир может столкнуться с острым дефицитом еды.

А болгарские фермеры считают иначе. Они недовольны увеличениями поставок в Европу украинского зерна и даже устроили по этому поводу акцию протеста. По словам производителей, когда в порты начали прибывать танкеры с продовольствием из Украины, закупочные цены стали стремительно падать, и теперь местные фермеры несут убытки. По мнению активистов, суда с украинским зерном нужно было отправлять не в Европу, а в бедные страны третьего мира.

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