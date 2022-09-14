Южный вестибюль "Профсоюзной" был закрыт по требованию МВД

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Южный вестибюль станции столичной подземки "Профсоюзная" был закрыт по требованию сотрудников МВД. Об этом сообщил Дептранс Москвы

Для входа на станцию и выхода пассажиров просили пользоваться северным вестибюлем (выходы 5–8).

В настоящее время выходы 1, 2, 3 и 4 снова открыты. Станция работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Орехово" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 3 октября. Отмечалось, что ремонтные работы будут проходить по 5 октября.

Также до этого стало известно, что эскалатор на станции "Речной вокзал" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 26 сентября. Ремонтные работы будут проходить по 28 октября.

