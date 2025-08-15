Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 13:15

Делегатов России и США поселили в студенческом общежитии Анкориджа

Делегатов России и США поселили в студенческом общежитии Анкориджа

Часть российской и американской делегаций, которые приехали на встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридж, были вынуждены поселиться в общежитии университета Аляски. Это связано с нехваткой гостиничных мест.

Представители университета подтвердили, что члены обеих делегаций размещены на территории кампуса. Журналисты отмечают, что в самом Анкоридже чувствуется российская атмосфера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

