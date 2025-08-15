Европейские лидеры и Зеленский провели телефонный разговор с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытался повлиять на исход предстоящей встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они провели телефонные переговоры с главой Белого дома.

В частности, 13 августа Трамп обсудил саммит РФ и США с канцлером ФРГ Фридрихом Мерца. По предварительным данным, европейские страны, в том числе Киев, планировали таким образом убедить американского лидера не договариваться с Москвой без них. Чего именно боятся представители Евросоюза? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

