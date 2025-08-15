Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 07:15

Политика

Европейские лидеры и Зеленский провели телефонный разговор с Трампом

Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

"Мослекторий": Александр Петров – о Русской Америке

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоится вечером 15 августа

Россия и Украина обменялись военнопленными

Жители нескольких регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытался повлиять на исход предстоящей встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они провели телефонные переговоры с главой Белого дома.

В частности, 13 августа Трамп обсудил саммит РФ и США с канцлером ФРГ Фридрихом Мерца. По предварительным данным, европейские страны, в том числе Киев, планировали таким образом убедить американского лидера не договариваться с Москвой без них. Чего именно боятся представители Евросоюза? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАртем Смахтин

