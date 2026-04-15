Новости мира: Трамп заявил о приближении конфликта с Ираном к завершению

Война против Ирана еще не закончилась, но близка к завершению. Это заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News. При этом с журналистом ABC президент США поделился мнением, что мир ждут удивительные два дня, косвенно подтвердив проведение переговоров между государствами в ближайшее время в Пакистане.

Американские санкции против российской нефти снова в силе. Об этом сообщило издание Politico. В марте США ввели временное послабление, разрешив странам покупать у РФ нефтепродукты, уже загруженные на танкеры. Вашингтон объяснил это желанием добавить объемы черного золота на рынок и сдержать рост цен. Лицензия действовала до 11 апреля, и до последнего момента было неясно, будет ли она продлена.

В Таиланде отмечают традиционный Новый год. Особый ритуал праздника – массовые обливания водой. Люди верят, что чем больше ее прольется, тем больше счастья будет. Тайцы выходят на улицы с ведрами и шлангами, чтобы обрызгать всех прохожих. Туристы активно подключаются к этому развлечению.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.