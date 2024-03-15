Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Россияне могут проголосовать электронно со своего смартфона или компьютера либо воспользоваться терминалом на избирательном участке. Чтобы авторизоваться, необходимо поднести паспорт к сканеру. После этой процедуры на экране появится онлайн-бюллетень, где нужно отметить выбранного кандидата. В базу данных выбор поступает в зашифрованном виде, он надежно защищен сложными алгоритмами и кодами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.