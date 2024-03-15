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15 марта, 15:30

Политика

Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Россияне могут проголосовать электронно со своего смартфона или компьютера либо воспользоваться терминалом на избирательном участке. Чтобы авторизоваться, необходимо поднести паспорт к сканеру. После этой процедуры на экране появится онлайн-бюллетень, где нужно отметить выбранного кандидата. В базу данных выбор поступает в зашифрованном виде, он надежно защищен сложными алгоритмами и кодами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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