Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 11:30

Политика

В ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия Донбасса

В ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия Донбасса

Новости мира: президента Южной Кореи арестовали впервые в истории страны

Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Продажу гамбургеров и шаурмы несовершеннолетним хотят запретить в России

Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Америки

Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

ВС РФ вступили в бой с ВСУ рядом с поселком Котлино в ДНР

Новости мира: лесной пожар уничтожил 3 000 гектаров в заповеднике Аргентины

В Совете Федерации разработали новые меры для защиты граждан от мошенников

В ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия Донбасса. Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, где сейчас идут боевые столкновения, рассказали военные.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение противнику. Они выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика