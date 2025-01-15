В ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия Донбасса. Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, где сейчас идут боевые столкновения, рассказали военные.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение противнику. Они выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.

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