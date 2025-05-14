Новости мира: в Таиланде в буддийский праздник Весак зажгли около 200 тыс фонарей

В Таиланде в главный буддийский праздник Весак сделали масштабную световую инсталляцию. Рядом с храмом верующие зажгли около 200 тысяч фонарей. В этот день отмечают рождение, просветление и смерть Будды. Традиционное зажигание фонарей в храмах символизирует приходящее в мир просветление.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего первого зарубежного турне с момента инаугурации. Он также планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что в Абу-Даби объявят о заключении сделок в сферах обороны, энергетики, высоких технологий и медицины на сумму не менее 600 миллиардов долларов.

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