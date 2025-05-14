Новости мира: Трамп заключил соглашения в Саудовской Аравии на 600 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп отправился в поездку по Ближнему Востоку. Первым пунктом стала Саудовская Аравия, где лидер Штатов успел заключить соглашения на 600 миллиардов долларов. В основном они касаются поставок американского вооружения, а также сферы энергетики и освоения природных ресурсов. Между тем журналисты обратили внимание, что во время визита Трампа сопровождает передвижной трейлер McDonald's. Он стал подарком от саудовских чиновников. Более серьезный презент глава государства может получить в Катаре. Там ему обещали роскошный самолет для служебных поездок.

Тем временем жители американского штата Мэриленд стали заложниками наводнения. Потоп начался из-за проливных дождей, которые превратили горные ручьи в реки. Потоки воды уносили с собой автомобили, гаражи и торговые павильоны. Власти округа начали эвакуацию и в первую очередь вывезли в безопасное место учеников и сотрудников начальных школ.

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