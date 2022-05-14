Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что США могут быть не готовы соблюдать принцип суверенного равенства государств мира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.