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14 февраля, 16:30

Политика

Трамп заявил о намерении обсудить с Китаем и Россией вопрос ядерного разоружения

Трамп заявил о намерении обсудить с Китаем и Россией вопрос ядерного разоружения

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает обсудить с Китаем и Россией ядерное разоружение. Также в разговоре с журналистами глава Штатов отметил, что рассчитывает провести переговоры с Москвой и Пекином на тему снижения расходов на вооружение и военные нужды в целом.

Американский лидер хочет начать с отдельных встреч с главами государств, а потом, возможно, провести трехстороннюю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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