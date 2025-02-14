Трамп заявил о намерении обсудить с Китаем и Россией вопрос ядерного разоружения

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает обсудить с Китаем и Россией ядерное разоружение. Также в разговоре с журналистами глава Штатов отметил, что рассчитывает провести переговоры с Москвой и Пекином на тему снижения расходов на вооружение и военные нужды в целом.

Американский лидер хочет начать с отдельных встреч с главами государств, а потом, возможно, провести трехстороннюю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.