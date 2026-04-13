Греция запретит детям младше 15 лет пользоваться соцсетями с 2027 года

Греция стала еще одной страной, которая вводит ограничения для детей в интернете. С 1 января 2027 года дети младше 15 лет не смогут официально пользоваться социальными сетями.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция намерена оказать давление на Евросоюз, чтобы другие государства последовали ее примеру.

Первой в мире такой закон в декабре прошлого года приняла Австралия, запретив соцсети детям до 16 лет. Похожие меры рассматривают Испания, Германия, Дания, а во Франции подобный законопроект уже принят.

