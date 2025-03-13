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13 марта, 07:45

Политика

В Гренландии одержала победу партия, выступающая за независимость

В Гренландии одержала победу партия, выступающая за независимость

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На парламентских выборах в Гренландии победу одержала оппозиционная партия "Демократы", выступающая за постепенный переход к независимости острова от Дании. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию к территории Соединенных Штатов. Однако шансы на то, что остров станет 51-м штатом, остаются неоднозначными.

Вашингтон рассматривает остров как стратегически важный регион из-за природных ресурсов и военной инфраструктуры. Однако Гренландия остается дотационной территорией, зависящей от поддержки Дании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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