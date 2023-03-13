ЕС не может найти большую часть российских активов – СМИ

Официальные лица Евросоюза обеспокоены тем, что пока не удалось разработать аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима. Большая часть активов россиян оказалась скрыта от возможностей заморозки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На данный момент Евросоюзом заморожен 21 миллиард евро частных российских инвестиций. Предполагается, что таких активов должно быть в разы больше.

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