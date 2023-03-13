Французский политик заявил, что высокомерие Запада объединит против него весь мир

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Поступки политиков и СМИ стран Запада объединят весь мир против них. Об этом написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в своем Twitter.

"Если человечество все еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени", – написал он.

По его словам, западные политики и СМИ объединят весь мир против Запада из-за своего высокомерия и слепоты.

Таким образом Асселино прокомментировал назначение Ли Шанфу, который находится под санкциями США из-за сотрудничества с Россией, министром обороны КНР. Он назвал это "хлестким ответом на санкции США" со стороны Пекина.

Ранее лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за президента Украины Владимира Зеленского и действий Евросоюза. Он назвал турне Зеленского по Европе "безответственным цирком, устроенным ЕС".

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