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Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

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Издание The Telegraph сообщило, что высокопоставленные чиновники из оборонной промышленности Великобритании хотят построить на территории Украины военные заводы. По их задумке, благодаря этому, оружие и боеприпасы попадут на поле боя гораздо быстрее.

По словам военных экспертов, если строительство оружейных предприятий действительно обсуждается, то дальше разговоров оно не продвинется. Какие еще страны были бы не против разместить там свое производство?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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