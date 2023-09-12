ВС РФ сбили разведывательный беспилотник "Валькирия" украинской армии

Под Соледаром мотострелки Северного флота РФ сбили украинский разведывательный беспилотник "Валькирия". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский полевой склад с боеприпасами, замаскированный в лесополосе. По нему отработали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.