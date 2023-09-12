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12 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ сбили разведывательный беспилотник "Валькирия" украинской армии

ВС РФ сбили разведывательный беспилотник "Валькирия" украинской армии

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Под Соледаром мотострелки Северного флота РФ сбили украинский разведывательный беспилотник "Валькирия". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский полевой склад с боеприпасами, замаскированный в лесополосе. По нему отработали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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