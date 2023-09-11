Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра во всех районах столицы, сообщили в Московской городской избирательной комиссии.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поздравила Собянина с безоговорочной победой.

"Ни один участок он не проиграл", – добавила она.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%). Следом расположились Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).

Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, – впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы