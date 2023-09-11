11 сентября, 10:16Политика
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра во всех районах столицы, сообщили в Московской городской избирательной комиссии.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поздравила Собянина с безоговорочной победой.
"Ни один участок он не проиграл", – добавила она.
По итогам обработки 100% протоколов УИК Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%). Следом расположились Леонид Зюганов (265 374 голоса, 8,11%), Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%), Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%).
Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, – впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы
Читайте также