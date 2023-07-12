Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ у поселка Работино в зоне СВО

На запорожском направлении авиация Восточной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ у поселка Работино. Отмечается, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 отправляются на задания с ракетным вооружением различного класса.

Также стало известно, что российские десантники ликвидировали живую силу противника в поселке к северу от Артемовска. В этом секторе Ивановское соединение ВДВ не дает ВСУ обойти город с фланга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.