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Политика

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ у поселка Работино в зоне СВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ у поселка Работино в зоне СВО

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На запорожском направлении авиация Восточной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ у поселка Работино. Отмечается, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 отправляются на задания с ракетным вооружением различного класса.

Также стало известно, что российские десантники ликвидировали живую силу противника в поселке к северу от Артемовска. В этом секторе Ивановское соединение ВДВ не дает ВСУ обойти город с фланга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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