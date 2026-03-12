Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля. Атака ракетами и беспилотниками продолжалась более 5 часов и стала самой масштабной за время эскалации конфликта.

По предварительным данным, одна из ракет попала в жилой дом. Как минимум два человека получили ранения. В ответ Тель-Авив активизировал удары по Ливану. Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута. Именно там, по данным военных, сосредоточена инфраструктура "Хезболлы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.