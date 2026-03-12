Форма поиска по сайту

12 марта, 07:15

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Трамп заявил, что цены на нефть вскоре снизятся сильнее ожидаемого

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Россияне аннулировали более 15% туров в ОАЭ

Иранские военные нанесли удары по двум судам, которые могут быть связаны с Израилем и США

В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока практически завершился

Почти 60 тыс россиян вывезли с Ближнего Востока за 1,5 недели

Страны G7 поддержали использование стратегических нефтяных запасов

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля. Атака ракетами и беспилотниками продолжалась более 5 часов и стала самой масштабной за время эскалации конфликта.

По предварительным данным, одна из ракет попала в жилой дом. Как минимум два человека получили ранения. В ответ Тель-Авив активизировал удары по Ливану. Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута. Именно там, по данным военных, сосредоточена инфраструктура "Хезболлы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

