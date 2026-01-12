Форма поиска по сайту

12 января, 18:15

Политика

В СФ предложили расширить зону контроля камер на дорогах с выделенными полосами

Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на купянском направлении 11 января

В ГД внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

Новости мира: многотысячная акция протеста проходит в Нью-Йорке

Крайний срок оплаты ЖКУ сдвинется на 5 дней в России

ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

ВС РФ освободили село Зеленое в Запорожской области

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

В Совете Федерации предлагают расширить зону контроля дорожных камер, которые устанавливают на дорогах с выделенными полосами. Сейчас они фиксируют нарушения только на самой "выделенке", но новый законопроект предполагает, что камеры будут контролировать всю ширину проезжей части.

Соответствующая инициатива уже направлена на отзыв в правительство. Для ее реализации планируется изменить закон о дорожной деятельности, убрав ограничивающую формулировку. Такое нововведение позволит значительно повысить безопасность на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

закрыть

