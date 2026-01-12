В СФ предложили расширить зону контроля камер на дорогах с выделенными полосами

В Совете Федерации предлагают расширить зону контроля дорожных камер, которые устанавливают на дорогах с выделенными полосами. Сейчас они фиксируют нарушения только на самой "выделенке", но новый законопроект предполагает, что камеры будут контролировать всю ширину проезжей части.

Соответствующая инициатива уже направлена на отзыв в правительство. Для ее реализации планируется изменить закон о дорожной деятельности, убрав ограничивающую формулировку. Такое нововведение позволит значительно повысить безопасность на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.