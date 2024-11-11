11 ноября, 07:45Политика
ВС РФ эвакуировали с поля боя американскую БМП Bradley в Курской области
Тульские десантники эвакуировали с поля боя в Курской области американскую БМП Bradley с полным боекомплектом и бронеавтомобиль турецкого производства.
На них украинские военнослужащие проводили разведку боем, но подорвались на "минном шлагбауме".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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