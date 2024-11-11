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11 ноября, 07:45

Политика

ВС РФ эвакуировали с поля боя американскую БМП Bradley в Курской области

ВС РФ эвакуировали с поля боя американскую БМП Bradley в Курской области

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Тульские десантники эвакуировали с поля боя в Курской области американскую БМП Bradley с полным боекомплектом и бронеавтомобиль турецкого производства.

На них украинские военнослужащие проводили разведку боем, но подорвались на "минном шлагбауме".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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