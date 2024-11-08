Избиратели Камалы Харрис эмоционально отреагировали на ее поражение на выборах

Избиратели Камалы Харрис эмоционально отреагировали на проигрыш кандидатки от Демократической партии на выборах президента США. Многие снимали и выкладывали в соцсети видео со слезами на глазах.

Некоторые американки заявили, что готовы отказаться от интимной жизни на период правления Дональда Трампа. Свое решение они объясняют тем, что республиканец победил благодаря мужчинам.

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