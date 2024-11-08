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08 ноября, 16:15

Политика

Избиратели Камалы Харрис эмоционально отреагировали на ее поражение на выборах

Избиратели Камалы Харрис эмоционально отреагировали на ее поражение на выборах

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Звезды Голливуда не довольны итогами выборов президента в США

Избиратели Камалы Харрис эмоционально отреагировали на проигрыш кандидатки от Демократической партии на выборах президента США. Многие снимали и выкладывали в соцсети видео со слезами на глазах.

Некоторые американки заявили, что готовы отказаться от интимной жизни на период правления Дональда Трампа. Свое решение они объясняют тем, что республиканец победил благодаря мужчинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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